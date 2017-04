Angers Aux assises pour une tentative de viol sur une joggeuse parc Balzac

0

La cour d’assises juge depuis jeudi matin un homme de 31 ans qui est accusé d’une tentative de viol très violente, survenue le 4 juin 2015 au parc Balzac à Angers.

Il était 12 h 15. Une jeune femme alors âgée de 24 ans faisait son footing en longeant le Lac de Maine lorsqu’un homme l’avait abordée en tentant de lui adresser la parole.

La jeune femme avait continué sa course sans répondre avant d’être rattrapée et entraînée dans des hautes herbes où elle avait été violemment frappée au visage et touchée par-dessus ses vêtements.

Un témoin avait toutefois aperçu cet homme sur cette femme qui se débattait. Son intervention, puis l’arrivée d’un pêcheur, avait provoqué la fuite de l’agresseur qui avait été attrapé un peu plus loin par des motards de la Police nationale appelés à l’aide.

Le verdict de la cour d'assises est attendu ce vendredi soir.