Angers. Au Conseil municipal, tous unis contre le Front national

Reynald49

Je trouve intolérable c'est façon de faire des barrages à tel ou tel parti politique! Dite mois messieurs les maires, ne devriez vous pas être dans une DÉMOCRATIE au lieu d'une OLIGARCHIE?? Avez vous deja vu Giscard, Chirac, Mitterrand faire appel à des barrages?? Non! Ils ont laisser le libre choix à chacun de voté selon leurs âmes et consciences! Revenez sur terre, Marine n'est pas plus pourrie que vos supérieurs politique! Oubliez pas, c'est le peuple qui vous ont élus aux municipales!