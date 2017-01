Angers Assises : 20 ans requis pour meurtre et tentative d'assassinat

0

Aux assises d'Angers, 20 ans de réclusion ont été requis ce vendredi matin à l'encontre d'Alain B. qui a tué sa belle-mère et tenté d’assassiner sa femme.

Après les plaidoiries des avocats de la défense, Me Nathalie Paillard-Goustour et Me Thierry Fillion, le jury se retirera pour délibérer. Le verdict devrait être rendu dans l’après-midi.

La journée de jeudi devant la cour avait été marquée par le témoignage d’Adeline Guichard, victime miraculée, qui a fait preuve d’une étonnante force et d’une poignante dignité.

Face à son ex-mari, point de rancœur mais un désir de se tourner vers un avenir dévoué au bonheur de ses deux filles.

