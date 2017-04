Angers Apprendre ou réapprendre à piloter un deux-roues avec les policiers

0

Onze moniteurs motards CRS sont postés sur la place Leclerc, face au palais de justice d'Angers, jusqu’à vendredi, pour initier les scolaires à la conduite des deux-roues motorisés. Quelque 500 jeunes profiteront de cette animation gratuite proposée par la police nationale et le groupement d’assureurs Attitude Prévention.

Après une partie théorique dans le camion transformé en salle de classe, on monte sur une moto immobile, fixée sur des rouleaux. Puis on enfile gants, casques et blousons pour chevaucher une moto ou un scooter, seul ou accompagné par un policier qui dispose de doubles commandes. Au sol, des parcours sont reproduits avec des obstacles et des panneaux de signalisation.

Mercredi après-midi, ceux qui souhaitent s’initier, à partir de 14 ans, peuvent venir sur la piste gratuitement, de 14 heures à 17 h 30, sans inscription préalable.