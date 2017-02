Angers Apprendre le vélo pour sortir la tête de l'eau

0

La fédération française « Sports pour tous » propose, chaque mardi après-midi depuis la mi-janvier, des ateliers d'apprentissage du vélo à des personnes en situation de précarité ou d'isolement. Le but : s'inclure socialement par le sport. Bonne humeur et persévérance sont les maîtres mots de ces séances d'entraînement. Au-delà de l'impact positif pour la santé, chaque participant a des objectifs bien différents.

Des réfugiés soudanais, actuellement accueillis au Centre d'accueil et d'orientation de Segré, viennent apprendre le code de la route. La communication étant difficile, un traducteur vient les aider. Une façon, pour eux, de s'intégrer et d'apprendre le français à travers les panneaux de signalisation. D'autres viennent, par exemple, faire un travail sur l'acquisition de l'équilibre et de l'autonomie sur un vélo, ou encore réapprendre à rouler. « Je ne faisais plus de vélo depuis mon enfance car je n'arrivais plus à monter dessus », témoigne Dominique. Quelques séances plus tard, sa confiance est revenue et sa peur dépassée.

