Angers. Alerte au vent violent : la mairie ferme parcs, jardins et cimetières

En raison d’une alerte météo qui annonce, pour le vendredi 3 février, des rafales à 110 Km, à partir de 16 heures, la Ville d’Angers prévoie :



- la fermeture anticipée à 14 heures des parcs, jardins et cimetières de la ville



- et une fermeture dès 12h30 pour le Domaine de Pignerolle (vent annoncé à 70 km/h à 14 heures).



La réouverture se fera progressivement en fonction de la force du vent et si les conditions de sécurité sont réunies (absence de branches suspendues, arbres déracinés, etc.)



L’ensemble des sites de la ville afficheront des panneaux « vent fort » pour tout le week-end.