Angers. A la Saint-valentin, déclarez votre flamme dans le bus ou le tramway !

Voilà une initiative originale ! Pour la Saint-Valentin, "les équipes de Keolis Angers proposent aux voyageurs du réseau Irigo de jouer les Cupidons pour eux !"

Voici les instructions données sur le site de Keolis/Irigo : "Pour participer, Il suffit d'envoyer un e-mail (saint.valentin@keolisangers.fr) ou un tweet (@KeolisAngers) contenant un message (400 caractères maximum) en spécifiant bien votre prénom et celui de la personne à qui s’adresse le message, et de donner l’heure et le lieu de montée de votre amoureux ! Nous sélectionnerons les plus beaux messages et les lirons pour vous dans les rames et les bus ! "

