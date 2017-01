Angers 1,4 million d'euros trouvés chez le rempailleur aux méthodes expéditives

0

Entre 2008 et 2009, des personnes âgées de la Sarthe et du Maine-et-Loire s’étaient plaintes des méthodes de vente un peu trop expéditives d’un rempailleur de chaises, qui faisaient aussi dans la vente de petit mobilier et de matelas et dans le nettoyage de façades et de toitures.

Lors d’une perquisition, les gendarmes avaient fait une invraisemblable découverte dans la caravane familiale : un sac-poubelle contenant les économies du rempailleur, soit 1 461 000 € en liquide et en petites coupures…

Lundi, devant le tribunal correctionnel d’Angers, comparaissaient le rempailleur, son ancienne compagne et ses deux filles, toutes les trois accusées de blanchiment aggravé.

Le procureur Philippe Mélia a requis 18 mois de prison pour le rempailleur.

Délibéré au 6 mars.

