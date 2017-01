Andrezé : Vœux : Des gros projets pour l’année et une remise de médaille

0

Les vœux de la municipalité se sont déroulés samedi 28 janvier, à l’Espace du Prieuré.Jean-Yves Onillon, maire délégué d’Andrezé, a fait un bilan de l’année passée et a présenté les projets pour 2017 et 2018. Le maire était entouré de Serge Bardy député, Claudine Rabin, adjointe à la commune nouvelle et représentant le maire de la commune nouvelle Gérard Chevalier, et Franck Aubin, maire délégué de La Jubaudière.

D’autre part, une remise de médaille a honoré, à titre individuel, Guylaine Chateigner pour trente ans de service au sein de la collectivité.

