Andrezé Village propre « Un retour du civisme est à remarquer »

Samedi matin, 17 enfants de 4 à 15 ans et environ 40 adultes avec 5 tracteurs et leurs chauffeurs agriculteurs ont sillonné la commune. De fond en comble, des véhicules utilitaires aimablement mis à disposition et conduits par leurs propriétaires ont parcouru toutes les routes communales d'Andrezé pour les passer au peigne fin pour un total de 310 kg de collecte de détritus dont : un téléviseur, une imprimante, des sacs de déchets ménagers en nombre, des canettes et des bouteilles, des animaux morts...etc. Les trois coordinateurs élus à l’initiative de cette opération, Luc Martin, Jean-Claude Morinière et Jean-Yves Cailleau ont parfaitement orchestré cette demi-journée. Jean-Claude Morinière précisait. « Globalement nous avons trouvé moins de déchets qu'il y a 2 ans. Un retour du civisme, une prise de conscience de la population sont à remarquer, mais il ne faut pas relâcher les efforts ! »