Andrezé Une semaine bien active à "la boîte à mômes"

En partenariat avec le centre social Evre-et-Mauges, l’accueil de loisirs « la boite à mômes » s’est déroulé du 10 au 14 avril. L’accueil était encadré par une directrice permanente et trois animatrices fixes. Les enfants ont participé à des activités variées. A noter pour les 3 à 6 ans, une animation nature avec l’intervention du CPIE et pour les enfants de 6 ans et plus, une sortie patinoire à Cholet avec pique-nique au Parc de la Moine. Les autres activités étaient très diverses et attrayantes comme : les Jeux sportifs, les activités manuelles, jeux de cirque d’expression et de théâtre, peinture sur porcelaine, confection culinaire, enquête policière, modelage, jeux d’expression, etc. « Le soleil étant bien présent sur les vacances de pâques, les activités se sont réalisées le plus souvent possible à l’extérieur lorsque cela se présentait avec une trentaine d’enfants inscrits par jour sur toute la semaine. La fréquentation a été très correcte », signale Noëmie Durand.