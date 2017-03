Andrezé Une bibliothèque attractive dans des locaux rénovés

0

La présidente, Marie-Ange Onillon, au cours de l'assemblée générale, lundi, s'exprimait ainsi : « Une bibliothèque dans un village c’est important, sa mission de promouvoir la lecture auprès de toutes les tranches d’âge est un bonheur pour les 13 bénévoles qui s’y investissent et que je remercie. Février à vu la fermeture des lieux …après 20 ans de bons et loyaux services.

Un petit coup de neuf a permis de réorganiser l’agencement et de rafraîchir les murs et le sol. Nous l’avons voulu plus convivial. Je remercie la municipalité d’Andrezé qui a financé cette rénovation. Environ 200 enfants de 0 à 16 ans (lisent gratuitement) et environ 100 personnes de plus de 16 ans payants sont adhérents.

Avec leurs cartes, ils peuvent emprunter dans toutes les bibliothèques de la commune nouvelle. L’année 2016 a vu environ 1800 passages (660 le mardi de 16 h 30 à 18 h, 400 le mercredi de 16 h à 17 h 30 et 700 le samedi de 10 h 30 à 12 h) soit 150 à 190 pers par mois ….un peu moins de visites que l’an dernier en raison des travaux et de la fermeture du mois de février !

Sans compter le passage de 8 classes des deux écoles toutes les 3 semaines chaque lundi après-midi d’école…soit 10 passages de 200 élèves sur l’année scolaire ».

