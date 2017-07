Andrezé Une aire de jeux à proximité des écoles

0

La municipalité d’Andrezé a eu l’idée d’aménager un espace de jeux ludiques dédié aux jeunes enfants, dans l’aménagement des espaces près des écoles et du parking de la salle des sports. Les jeux font partie intégrante de la vie quotidienne des enfants et sont indispensables à leur développement harmonieux. Ils contribuent à former la personnalité. Pour beaucoup d’entre eux, l’aire de jeux est le seul endroit où ils peuvent assouvir leur besoin de mouvement, exercer les comportements sociaux et faire des expériences en toute sécurité.