Andrezé Stage de volley-ball pour les benjamins les 20 et 21 décembre

Les 20 et 21 décembre 2016, 30 jeunes benjamins et benjamines des clubs de Drain, Saint-Léger-sous-Cholet, Saint-Macaire-en-Mauges, Voley-Ball Centre Mauges (Beaupréau-Gesté) et Andrezé ont effectué un stage de deux jours sur les installations sportives d’Andrezé.

Mauricette Bouyer, la présidente du club local, se félicitait d’avoir réuni autant de jeunes assidus du volley-ball sur cette période des vacances de Noël.

Ses deux journées étaient encadrées par Hervé Hinckel, entraîneur diplômé d’État, aidé par Léonore Esseul, Glawdys Barillié et Alexandre Le Daheron.