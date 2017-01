Andrezé Assemblée générale de l’Accordéon Andrezé : un bilan très positif

0

Lors de l’assemblée générale de l’Association Accordéon Andrezé qui s’est tenu vendredi 13 janvier dernier à l’espace du Prieuré, le Président Pierre Chotard a tout d’abord présenté ses vœux au représentant de la commune déléguée et aux 50 membres et bénévoles présents.

Il est revenu sur les deux manifestations de 2016 qui ont attiré 1100 personnes chacune, et a noté la satisfaction des visiteurs tant pour le choix des musiciens, que la qualité du spectacle et de la prestation offerte. Le bilan financier est positif et permet d’envisager l’avenir avec de l’ambition.

Les réservations pour la prochaine « Nuit d’accordéon » du samedi 18 mars 2017 sont ouvertes. Le programme du « Dimanche qui danse » du 15 octobre 2017 est finalisé.

Le partage de la galette a clôturé cette assemblée générale.