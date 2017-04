Andrezé Sept jeunes fiers de présenter leur commune

0

A son initiative, la commission chargée de réaliser le bulletin municipal diffuse chaque année un encart magazine particulièrement apprécié des Andrezéens. C’est un petit fascicule placé au centre du bulletin, riche en photos et en documents. Pour leur bulletin 2017, les élus d'Andrezé ont souhaité inclure une plaquette qui donne envie d’aller découvrir chaque commune déléguée de Beaupréau-en-Mauges (Andrezé, Beaupréau, La Chapelle-du-Genêt, Gesté, Jallais, La Jubaudière, Le Pin-en-Mauges, La Poitevinière, Saint-Philbert-en-Mauges et Villedieu-la-Blouère)…avec des yeux d’enfants. Sept jeunes habitants s'y sont donc collés. Un voyage démarré en juin 2016. « Sur place, ils ont rencontré d’autres jeunes qui les ont accueillis et leur ont présenté leur lieu de vie, tel qu’ils le voyaient", explique Dolorès Auger, l’élue cheville ouvrière du projet. Vendredi dernier, pour clôturer ce périple découverte de la commune nouvelle, les jeunes reporters locaux ont reçu l’ensemble des jeunes des neuf autres communes déléguées pour, à leur tour, leur faire découvrir Andrezé. Le travail de rédaction commence maintenant. Une dizaine de pages de présentation des communes seront éditées et ce fascicule inséré dans le bulletin d’information, mais aussi dans le Mag de Beaupréau-en-Mauges. Il sera diffusé auprès de l’office de tourisme. Après la visite, tous les enfants et leurs élus qui les accompagnaient se sont retrouvés à l’Espace Prieuré, pour un apéritif suivi d’un dîner et une petite soirée dansante.