Andrezé Sensibilisation à la nature dans les écoles

Mardi, c’était l’heure du bilan à l’école Georges-Lapierre pour les 73 élèves répartis en trois classes. Une exposition de photos sur la biodiversité a été proposée du 4 novembre au 5 décembre à l’école privée Sources Vives puis du 5 décembre au 13 janvier 2017 à l’école publique Georges-Lapierre. C’est la première fois que cette exposition rentrait dans une enceinte scolaire. "C’est une première et il y en aura d’autres", expliquait Kevin Suaudeau, animateur au Centre permanent d’initiatives pour l’environnement (CPIE).

Des projets de sensibilisation et d’éducation à l’environnement ont été menés pendant deux mois dans les deux écoles d’Andrezé par le CPIE. « Cette exposition proposée aux scolaires dans le cadre de son action pédagogique éveille chez les plus jeunes le goût et le plaisir de la nature. Il sensibilise chacun à la découverte de la flore et de la faune qui nous entoure. Il responsabilise les publics en les rendant acteurs de la préservation de leur environnement » souligne Stéphanie Chauveau, la directrice de l’école publique.

