Andrezé Randonnée pédestre : cinq nouveaux circuits le lundi de Pâques 17 avril

Jeudi, les trois associations (APEL, OGEC et AEP) du comité des parents de l’école Sources Vives d’Andrezé orchestré par Jérémy Thomas ont préparé les derniers préparatifs de la randonnée du lundi de Pâques.

Les randonneurs pourront une nouvelle fois apprécier de nouveaux circuits : « Découverte des contrées nord-ouest d’Andrezé en direction de Jallais vers Beaupréau, en passant par les châteaux des Hayes et de la Chaperonnière. De certains points on surplombe la vallée de l’Evre avec la vue sur 4 moulins » mentionnait Maria Vincent.

Cette randonnée pédestre du début du printemps, qu’organisent chaque année les comités de parents est un moyen de faire découvrir les balades du secteur en ce lundi 17 avril 2017. Cinq circuits nouveaux seront proposés aux participants (6, 12, 14, 19 et 22 km), pour une participation de 5 € pour les adultes et 2 € pour les enfants de moins de 10 ans.

Les itinéraires seront fléchés et on aura la possibilité de reprendre des forces sur les ravitaillements variés et abondants. Cette randonnée, aujourd’hui, dépasse largement le village (1500 personnes attendues), les communes voisines avec parmi eux les fidèles participants aux randonnées régulières mensuelles ou ponctuelles s’y sont ajoutés.

Des randonneurs souvent agréablement surpris et charmés par les parcours qu’offrent les paysages paisibles et bucoliques avec leurs prairies et leurs champs qui rompent avec le trafic incessant de la route.

Les nombreux bénévoles de l'Ecole Sources Vives, des parents d'élèves,... apportent leur concours à l’organisation. Les marcheurs n’oublieront pas l’assiette chaude garnie à l’arrivée. Jérémy Thomas, le responsable, signalait : « la recette servira à financer des projets pédagogiques et des sorties scolaires pour les enfants et aussi à améliorer leur vie quotidienne ». Le départ est entre 8 h et 10 h le lundi de Pâques, 17 avril.

Informations et renseignements auprès de Maria Vincent au 02 41 56 55 07.