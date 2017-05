0

Le dimanche 14 mai à la sale Bertin, les jeunes volleyeurs d’Andrezé, benjamins garçons M13, ont accédé à la finale de la coupe de L’Anjou pour la première fois. Malheureusement, ils ont été battus 3-0 contre Saint-Barthélemy d’Anjou.

Photo : Au second rang de gauche à droite : Emilien, Teddy, et Kewenn. Au premier rang de gauche à droite : Loan, Nathan et Arthur. L’encadrement de l’équipe Jessica Birot et Nathalie Doiezy.