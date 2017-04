0

Pour la troisième année consécutive, la commission communication information a lancé un concours intitulé « les animaux à Andrezé ». Ce concours invitait à partager sa vision des animaux sur les communes d’Andrezé, Beaupréau et Jallais. Les participants devaient réaliser 5 photos maximum sur le thème imposé. A la vue des participations aux deux premières éditions, une catégorie « enfant » (photographe de moins de 14 ans) était aussi mise en place. Le vernissage avait lieu place de la mairie vendredi, les 22 participants de 5 à 75 ans étaient cordialement invités. Les 12 meilleurs clichés sur les 90 reçus étaient exposés sur des panneaux grands formats. Un jury composé d’élus, de professionnels, de passionnés, s’était réuni pour sélectionner les plus belles photos. Dolorès Auger, adjointe chargée de l’information et organisatrice du projet précisait : « Il y a eu trois fois plus de photos que les deux premières éditions. Le gagnant de cette édition est Laurent Le Hir. Sa photographie a été imprimée sur une bâche de 3m x 2m et est exposée sur le mur de la boulangerie. Sa sélection s'est faite en aveugle. Nous avons visionné toutes les photos, et nous n'avons découvert le nom du gagnant qu'à la toute fin de la soirée sur les 12 photos retenues ». Ce concours mérite une quatrième édition en 2018. L'exposition est visible sur la place de la mairie, pendant un mois. Les photos des années passées sont visibles dans le centre bourg d'Andrezé. (Passage Saint-Hubert et le long du parking de la mairie). Vous êtes invités à venir les découvrir. Le prochain concours débutera en fin d'année, le thème n’est pas encore non défini, soyez attentifs aux informations à venir !