Andrezé : La médaille de vermeil pour Guylaine Chateigner pour 30 ans de service

La médaille d’honneur est destinée à récompenser les fonctionnaires qui ont manifesté une réelle compétence professionnelle et un dévouement constant au service des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics, ainsi que des offices publics d’habitation à loyer modéré et des caisses de crédit municipal.

La décoration comporte trois échelons. La durée de service requise pour pouvoir bénéficier de la médaille varie selon l’échelon : 20 ans pour le premier échelon : médaille d’argent, 30 ans pour le deuxième échelon : médaille vermeil et 35 ans pour le troisième échelon : médaille d’or.

Guylaine Chateigner a donc bénéficié de la médaille de vermeil pour 30 ans de service au sein de la collectivité. Le Député, Serge Bardy, en personne lui a remis. Le parcours de Guylaine est exemplaire. Elle a commencé sa carrière à Gesté en entre 1984 et 1986 et est arrivée à Andrezé en 1986. Depuis donc plus de 30 ans, elle est restée sur la commune. Quelques années lui suffisent pour décrocher la médaille de d’or pour 35 ans de service.