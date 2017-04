Andrezé :La Flèche d’Andrezé, un gala de gymnastique sous le charme des familles

0

Cela représente de bonnes heures d’entraînements. Elles ont fait une répétition générale à la salle de l’ASSPA l’après-midi du gala, avec les accessoires, les décors. Cela permet de caler les lumières, les musiques et de voir si l’ensemble peut fonctionner.

Le jour J, on a toujours un peu peur que tout ne s’enchaîne pas comme prévu. Mais c’est ce qui en fait le charme, signalaient les trois monitrices des 43 jeunes de La Flèche d’Andrezé, Nathalie Gélineau, Carline Joreau et Emmanuelle Brel.

Tout le monde était sur le pont (parents, membres du bureau et monitrices) pour organiser le gala de fin d’année en ce samedi 22 avril. Cette année, le thème était sur les vacances. La présentation se faisait en deux parties.

Une première où les filles et quelques garçons ont montré les enchaînements réalisés sur les agrès de compétition (sol, barres asymétriques, poutre, saut de cheval et barre fixe). La deuxième partie est le spectacle en lui-même avec les danses, les musiques et les accessoires.

Les cinq catégories (baby, petites poussines, grandes poussines, jeunesses et aînées) se sont produites et ont montré le travail effectué dans l’année. « Le gala est la vitrine du club, le moment de se faire connaître. Il est important pour les gymnastes qui évoluent devant leurs familles. Donc, nous devons être bien préparés pour proposer un beau spectacle » précisait Nathalie Gélineau.

Pour terminer, la présidente, Karine Michaud en tête, les trois monitrices et les membres de bureau ont dansé ensemble sur « waka, waka, shakira » à la grande surprise des 43 jeunes et des nombreuses familles présentes au gala. Voilà une soirée réussie, agréable, et familiale en attendant l’an prochain avec impatience !