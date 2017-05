Andrezé La fête du village se prépare à COALA pour le samedi 17 juin

0

Samedi 20 mai, COALA (Comité d’Organisation d’Andrezé de Loisirs et d’Animations) organisait la préparation de la fête du samedi 17 juin. Le président Brice Delahaie précisait « La philosophie initiale reste d’actualité : ce doit être la fête de toutes les générations le samedi 17 juin en soirée à partir de 14 h 30 sur le terrain de foot ».

Le samedi 17 juin le groupe MS Animation animera la journée. Coala a voulu frapper un grand coup cette année avec un programme alléchant : structures gonflables (trois structures enfants, parcours de 25 m tir à l’élastique etc…), bubble foot (bulle en plastique), Montgolfière avec l’association Nantes Montgolfière à 3 euros le vol. Le premier vol aura lieu à 20 h, suite à la tombola qui se déroulera dans l’après-midi. Les trois heureux gagnants s’envoleront en compagnie de Julien Plard, natif d’Andrezé, qui détient l’entreprise de montgolfière.

A 19 h 30, démonstration de modèle réduit avec le club d’Andrezé. A 21 h, démonstration et initiation de danse en couple avec une nouvelle association andrezéenne.

Suivra à 22 h 30 le départ au stade pour le feu d’artifice et pour finir à 23 h 30, début du bal populaire avec MS Animation. Les 11 organisateurs de la réunion ont prévu ce qui s'annonce déjà comme un rendez-vous incontournable. « Nous voudrions que ce soit une véritable fête et que tout le village soit impliqué ». Il est important pour les andrezéens de soutenir cette association animation qui donne beaucoup de son temps chaque année pour créer des animations dans le but de créer du lien social sur la commune.