Andrezé L’Association, Familles Rurales, est à la recherche de bénévoles

0

Famille Rurales d’Andrezé s'engage et crée des activités de proximité qui répondent aux besoins des différents âges de la vie, qui visent à développer une société plus généreuse où chacun trouve et prend sa place.

Chacun y est acteur de sa vie, respecte les différences, crée des liens de solidarité, accueille et soutient.

Véronique Niel, présidente de Familles Rurales, lance un appel aux bonnes volontés pour venir les y rejoindre.

Lire l'interview de Véronique Niel, présidente de Familles Rurales, dans l'édition du mercredi 8 février 2017