Andrezé L’association ATIMA est en réflexion sur de nouvelles activités

Mercredi, l’association ATIMA (Atelier d’Insertion des Mauges) créée en 2008 a fait son assemblée générale dans ses locaux devant de nombreuses personnalités. Dans le rapport moral le président, Claude Raffegeau a souligné et mentionné un certain nombre de changements. Le parking extérieur a permis d’améliorer les conditions de travail et le bien-être des salariés.

Dans la continuité, des aménagements à l’intérieur sont envisagés pour gagner de l’espace. Sur le recrutement, deux personnes ont été embauchées, une comme aide-encadrant pour l’activité MULTITROC à Beaupréau et un encadrant technique en bâti pour un remplacement. Une fiche navette a été travaillée pour promouvoir l’accueil et le suivi des personnes en insertion.

Globalement le niveau des activités s’est maintenu en partenariat comme l’Ecocyclerie des Mauges. Au cours de l’année 2016, a été créé un collectif de 14 structures de l’Economie sociale et solidaire du territoire de Mauges Communauté « le collectif pour l’emploi des Mauges » pour se faire reconnaître comme partenaires sociaux et économiques.

Une démarche sur la réorganisation des missions des encadrants a débuté avec le soutien de la médecine du travail. Nathalie Grasset, la directrice, a donné un état détaillé des contrats sur l’année 2016 « Les contrats durent au minimum 4 mois et peuvent aller jusqu’à 24 mois. Nous avons 35 places disponibles. 33 polyvalents ont terminé leur contrat de travail. Au cours de l’année 2016, 27 ont été comptabilisés, 6 en cours. 18 personnes en contrat (de 18 ans à 61 ans) ont trouvé une affectation dont certains sur des CDI (soit 66, 67 % de réussite). 67 salariés sont passés sur l’année 2016 venant de Sèvremoine, Beaupréau-en-Mauges, Montrevault-sur-Evre et de l’agglomération Choletaise (CAC) ».

Photo de gauche à droite : Auréline RAULAIS, vice-présidente; Claude RAFFEGEAU, président et Nathalie GRASSET, directrice d'ATIMA.