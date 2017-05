Andrezé Kart cross: un beau jour pour François Davy (ASMTTA) avec 3 victoires

0

Le point d’orgue d’un dimanche entièrement dédié au kart cross. Toute la journée, plus de 140 pilotes ont mordu la poussière de la nouvelle piste entièrement refaite. Ce n’est pas rien. C’est même un sacré spectacle. Il y a des départs en trombe, des dépassements, des chutes, des sorties de routes…. « Quand on est assis au ras du sol, ça secoue drôlement ». On a même vu un kart en feu. Bref s’était chaud et show. Ils étaient plus de 1500 personnes sous ce temps ensoleillé. La discipline plaît dans les Mauges.

Les classements et les podiums des quatres catégories

Classement en 602 m3 : 1er Nicolas Georget, 2ème Arthur Jolly et 3ème Geoffrey Desmereau

Classement en 652 m3 :1er Willy Simonet, 2ème Guillaume Forestier et 3ème Ludovic Pinier

Classement en 500 m3 : 1er François Davy, 2ème Benoit Moreau et 3ème Vincent Plu

Classement en 600 m3 (open) catégorie reine : 1er Jean-Christophe Oger, 2ème Freddy Poupin et 3ème Jérôme Burot

Photo : le KART numéro 2 de François Davy le héros de la journée avec trois victoires