Andrezé : JJBC Basket-ball : Une matinée d’initiation basket à Andrezé

Le Jub-Jallais basket-club a proposé une matinée d’initiation au basket samedi 20 mai de 10 h 30 à 12 h pour les enfants nés en 2010, 2011 et 2012. La responsable générale de cette demi-journée, Laurie Perrocheau précisait : « Nous commençons à préparer la saison prochaine. Nous lançons et proposons une journée d'initiation basket sur Andrezé car ce sport n’est pas pratiqué sur la commune. Les 21 enfants étaient très intéressés et passionnées L’objectif est de découvrir le basket en s’amusant tout en prenant du plaisir par des jeux ludiques et terminer par un mini-match ». Pour accompagner Laurie, cinq joueurs et joueuses du club ont donné de leur temps pour l’aider à l’encadrement des ateliers : Marie Pineau, Emeric Gallard, Fanny Gaté, Léonie Pineau, Baptiste Graton et Maxime Defois.

Les deux prochaines journées d’initiation auront lieu le samedi 27 mai à la salle des sports de Jallais et le samedi 3 juin à la salle des sports « Noël Tibou » de La Jubaudière. L’horaire reste toujours le même de 10 h 30 à 12 h. Les enfants concernés sont nés en 2010, 2011et 2012. Ce qui correspond aux scolaires de GS au CP.