Andrezé : Graines d’Amitié : Les Gitans de la Tourlandry pour la soirée festive

0

L’association Graines d’Amitié s’est réunie pour son assemblée générale le mardi 10 janvier. Sur le bilan de l’année, une rétrospective des différentes activités a été présentée. Puis une réorganisation de l’association a été établie. Un nouveau bureau a été élu avec André Ménard pour président. Désormais l’Association comprendra trois antennes. Chaque antenne aura ses propres projets et actions. Une première antenne développera des actions agricoles et de maraîchage au Bénin, les projets sont en cours de réflexion. L’antenne « Saint-Camille » bâtira ses projets autour de Grégoire Ahongbonon et ses malades mentaux. L’antenne « Ecole de la Pépinière » continuera de travailler au développement de l’école de Kokoubou chez les Peuls au nord-est du Bénin. L’association organise sa soirée festive annuelle le samedi 18 février à 19 h 30 à la salle omnisports à Andrezé. Cette année ce sera un concert avec les Gitans de la Tourlandry intitulé : « Hommage aux Compagnons de la Chanson » - chansons françaises reprises et créations. Il faut retenir ses places par téléphone au 02 41 71 12 72, le soir à partir de 18 h

Photo : Assemblée Générale de l'Association Graines d'Amitié