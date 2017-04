Andrezé Ecole Sources Vives : Grosse satisfaction, 1313 randonneurs !

0

Les années se suivent et ne se ressemblent pas. La randonnée avait attiré seulement 315 personnes l’an dernier à cause du temps. Elles étaient 1313 cette année.

Toutes les circonstances étaient réunies pour attirer autant de monde dues en partie à un temps estival en plein mois d’avril.

Cette semaine, le comité des parents de l’école Sources Vives d’Andrezé orchestré par Jérémy Thomas a bien préparé la randonnée du lundi de Pâques.

Les nombreux randonneurs ont bien apprécié les Chemins autour d’Andrezé et le long de l’Evre avec les couleurs de la nature au printemps quand le soleil faisait son apparition.

Cette huitième randonnée pédestre, qu’organise chaque année le comité de parents en partenariat avec l’OGEC, l’APEL et l’AEP était un moyen de faire découvrir les balades du secteur en ce lundi 17 avril 2017.

Cinq circuits étaient proposés aux participants (6, 12, 14, 19 et 22 km), pour une participation de quelques euros (5 € et 2 € pour les moins de 10 ans). Audrey et Céline ont effectué leur randonnée de 19 km en marche sportive. « Nous avons réalisé un peu plus de 3 h sur 19 km, ce qui nous fait une moyenne de 6 km à l’heure sur un parcours accidenté et agréable à emprunter. Nous sommes satisfaites de notre temps et des conditions » Les itinéraires étaient bien fléchés et le ravitaillement bien copieux, varié et abondant pour reprendre des forces. Cette randonnée, aujourd’hui, dépasse largement le village, les communes voisines avec parmi eux les fidèles participants aux randonnées régulières mensuelles ou ponctuelles. Les nombreux bénévoles de l'Ecole Sources Vives, des parents d'élèves, des grands parents... apportent leur concours à l’organisation. Les marcheurs n’oublieront pas l’assiette chaude garnie à l’arrivée (rôti de porc, haricots blancs, fromage et compote). Jérémy Thomas, le coordinateur responsable, signalait : « la petite recette servira à apporter de l’eau au moulin pour financer les travaux des bâtiments et quelques projets pédagogiques pour les enfants et aussi à améliorer leur vie quotidienne ».Le rendez-vous est donc pris pour l’année prochaine !