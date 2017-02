Andrezé. Don du sang, 59 volontaires accueillis : "On ne demande rien on offre"

0

Sensibiliser son entourage au don de sang, inciter ses proches à passer à l’acte est le premier geste d’une chaîne de solidarité.

Partager, convaincre et donner de soi, tel est l’objectif de cette opération de mobilisation. Entre 16 heures et 19 h 30, Familles rrales et l'Etablissement français du sang (ESF) organisaient lundi 13 février une collecte de sang dans la salle du Prieuré à Andrezé. Pour cette première collecte de l’année dans la commune, 59 volontaires ont été accueillis et trois nouveaux ont offert un peu de sang et de plasma.

Un des responsables de l’ESF signalait : « 10 000 dons de sang sont nécessaires chaque jour pour subvenir aux besoins des malades. L’Etablissement français du sang a besoin de donneurs réguliers et de nouveaux donneurs pour maintenir un stock optimal sur tout le territoire ».

Une responsable de Familles rurales ajoutait : « C'est très important de donner son sang car il y a un grand déficit de donneurs. Tout le monde peut en avoir besoin et ça peut sauver des vies. On ne demande rien on offre ».

La prochaine collecte sur la commune d’Andrezé aura lieu lundi 28 août 2017 de 16 h à 19 h 30.