Andrezé Damien Gaudin, le coureur professionnel, était présent vendredi soir

Vendredi dernier, le club vélo du RLAC d’Andrezé « la Roue Libre Andrezéenne Cycliste » s’est retrouvé pour la traditionnelle photo en présence de tous les sponsors et le parrain coureur professionnel dans le club de l’Armée de Terre, Damien Gaudin. Le club à ce jour compte 82 licenciés répartis de la manière suivante : 7 coureurs 3-j, 22 pass cyclistes, 22 pass loisirs et membres actifs, 4 dirigeants, 6 cadets, 4 minimes et 17 jeunes pousses à l’école de vélo.

« Cette photo est un moment de regrouper la plupart de nos coureurs et de remercier nos sponsors sans qui le club ne pourrait exister....les résultats sont positifs en ce début d’année, surtout chez nos jeunes avec déjà de nombreux podiums. La présence de Damien Gaudin, notre parrain, est un clin d'œil pour tous avec les beaux résultats qu'il a fait en ce début d’année, à nous de montrer nos couleurs comme il a pu le faire avec ses superbes victoires... », nous rapporte Patrice Guedon président de la RLAC et d’ajouter : « Nous remercions aussi nos sponsors Intermarché de Beaupreau et Saint- André de la Marche, Espace émeraude, Charrier électroménager, BBB, Transports Allaire, Citya immobilier, Cycles des Mauges et également notre photographe Gildas Renou »

Pour rappel, Damien Gaudin, coureur professionnel dans l’Amée de Terre a gagné quatre courses professionnelles depuis le début de l’année 2017 : le Circuit de la Vallée de la Loire, une étape du tour de Normandie, le Tro Bro Léon et la 4ème étape du Tour de Bretagne. En ce moment, il dispute les Quatre jours de Dunkerque sur six étapes.