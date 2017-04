Andrezé Badminton : un tournoi d’un bon niveau avec 64 joueurs

0

Vendredi, le club de Badminton « Les Fous du volant » a organisé son tournoi dans la salle omnisports d’Andrezé. Une dizaine de clubs de Maine-et-Loire et Vendée ont répondu favorablement à l'invitation des organisateurs et étaient répartis sur 32 équipes de deux (16 en hommes et 16 en mixtes). Cette compétition étant ouverte à tous, les niveaux des équipes étaient très hétérogènes. Le club organisateur et son président, Laurent Brel, firent bonne figure dans les quatre poules hommes et les quatre poules mixtes, ils se sont frottés à des niveaux élevés, ce qui ne peut être que bénéfique. Le président s’exprimait ainsi : « Je suis amplement satisfait par ce tournoi nocturne. Le badminton connaît depuis plusieurs années un réel engouement sur le plan national. Andrezé a ouvert une section il y a vingtaine d’années dans le but de faire découvrir ce sport et de le pratiquer dans un optique « loisir ». Le Badminton « Les Fous du volant » reste un club qui allie le sport loisir et le sport de compétition. Le bureau regorge d’idées ». A la vue de ce dernier tournoi, certains joueurs ont atteint un très bon niveau. Les rencontres se sont enchaînées dans un excellent état d'esprit tout au long de la soirée jusqu’à tard dans la nuit. Les meilleurs se sont retrouvés dans le dernier carré pour les finales.

Chez les hommes : 1er : Sébastien Baumard et Ludovic Bodineau (La Jubaudière) ; 2ème Gaël et Hervé (La Salle-Aubry) ; 3ème Gaël et Sébastien (Bégrolles-en-Mauges). Consolante 1er Aurélien et Florian (Saint-Malo du Bois)

Tournoi mixte : 1er Géraldine et Thibault (Mortagne-sur-Sèvre) ; Morgane et Adrien (La Salle-Aubry) ; 3ème Romane et Ludwig (Bégrolles-en-Mauges). Consolante 1er Cyrielle et Ludovic (Andrezé).