Andrezé Avec Mauges’ultimate, le frisbee est un sport. Tournoi vendredi 16 juin

0

Un club d’ultimate a été créé en 2015 à Andrezé. Un second tournoi outdoor d’ultimate frisbee sera organisé le vendredi 17 juin au Stade de foot du Prieuré à Andrezé.

Tout le monde connaît le frisbee. Mais savez-vous ce qu’est "l'ultimate" ? Sous ce nom un peu étrange se cache un véritable sport : le frisbee de compétition ou loisirs. Et pour ceux qui préfèrent faire du sport plutôt que lézarder au soleil, un bon conseil : testez l'ultimate. Cette activité sympa, apparue en France dans les années 70, conjugue effort physique, réflexion tactique et esprit d'équipe. Elle peut également être pratiquée sur la plage, en salle et sur gazon.

Deuxième tournoi outdoor d’ultimate frisbee vendredi 16 juin 2017 sur le stade de Foot le Prieuré à Andrezé à partir de 19 h. Deux catégories : tournoi pour les « 12 à 16 ans » et tournoi pour les « adultes ». L’engagement est gratuit. Ce sont des équipes mixtes 5 X 5 joueurs (ouvert à tous sur inscriptions). Renseignements et inscriptions sur facebook.fr / Mauges Ultimate ou au 06 77 78 09 94.