Andrezé Association Accordéon, la soirée des remerciements aux bénévoles

Des gens impliqués bénévoles, en plus des 15 membres du bureau de l’Association Accordéon Andrezé, il y en a beaucoup ! Actuellement, ils sont plus de 80 à donner de leur temps pour la réussite de la soirée accordéon. La soirée des bénévoles, tenue vendredi 12 mai au terrain du kart cross, a eu lieu dans le but de les remercier et de souligner tout le travail qu'ils accomplissent. 60 personnes ont répondu à l’invitation du Président, Pierre Chotard, pour une soirée conviviale en remerciement pour toutes les actions et services conduits ou co-animés par les bénévoles du village avec cinq associations sportives (Volley-ball, Fléchette, Pétanque et Badminton). Le président en profite pour donner le programme du 11ème anniversaire. « La soirée aura lieu le dimanche 15 octobre et débutera en présence de Matieu Barbier avec ses musiciens et sa chanteuse Emilie, Amélie Castel championne du monde 2013, Duo des montagnes Cyril et Virginie, Fabien Pérez avec son orchestre et les danseuses de la compagnie Altaïra, tous accordéonistes. L’animation pendant le repas sera assurée par Guinguette avec Peggy et René ». La salle de l’ancien Sporting à Beaupréau devenait trop exigüe ; depuis 2012, l’association a pris pour habitude de prendre ses quartiers à la salle de la Meilleraie à Cholet. La salle d’une capacité 1200 personnes donnent entière satisfaction pour cette manifestation pour une journée non-stop de 10 h 30 à 20 h 30. Il est préférable de réserver très tôt car les places sont très prisées.

Les prochaines inscriptions pour la soirée du 11ème anniversaire, le dimanche 15 octobre 2017 de 10 h 30 à 20 h 30, prendront effet à partir du 15 juin aux numéros suivants : 02 53 69 27 77, 02 41 56 50 48 et 06 24 86 90 18. Site : www.accordéon-andrezé. fr

Photo : Les 15 membres du bureau