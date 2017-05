Andrezé A la Fête des parents, le directeur, Julien Léger, annonce son départ

0

Ce vendredi 19 mai a eu lieu la fête des parents à l'école Sources vives. Les enfants ont offert un cadeau qu'ils ont préparé à leurs parents, en secret, en classe. Depuis une dizaine d’années, la traditionnelle fête des parents de fin d'année a été l'occasion pour le directeur, Julien Léger, de remercier toute la communauté éducative, parents et enfants et de dire au revoir aux CM2.

Les 156 enfants de l’école privée « Sources Vives », répartis en 7 classes, ont proposé deux chants : « C’est le cirque » par l’ensemble des élèves et « Le Clown Samuel » par les maternelles. Pour poursuivre cette charmante soirée, un flash mob mêlait enseignants et enfants. Un des parents signalait : « Je préfère la fête des parents plutôt que la fête des mères ou la fête des pères. En effet, les familles ne sont pas toujours traditionnelles et cela me semble plus approprié pour les élèves qui ont perdu un de leur parents ou qui vivent dans des familles recomposées ou monoparentales... ».

Peu importe ce que chacun pense, fêtes des parents, fête des mères, fête des pères ou des « personnes qu’on aime » ! Pour poursuivre cette représentation, les parents ont reçu un cadeau préparé par leurs enfants.

Avant le pot de l’amitié offert par le personnel éducatif, Julien Léger, le directeur, reprit la parole : « Les prochaines échéances pour la fin de l’année scolaire seront dans l’ordre chronologique : la sortie à Cholet au cirque Zavatta le 30 mai pour toute l’école et la kermesse le samedi 10 juin sur le thème du cirque. Pour ce qui me concerne, je ne serai plus directeur l’an prochain. Je pars sur Angers à la DEC (Direction de l’Enseignement Catholique) pour une nouvelle mission. A l’heure actuelle, mon successeur n’est pas désigné ».