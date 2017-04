Andrezé A l’école Sources Vives, 14 ateliers pour le Carnaval

0

Quelque 156 enfants sur 7 classes, parents et enseignants de l'école ont fêté le carnaval. Les ateliers sur le thème du cirque se sont déroulés sous un rayon soleil, et à un rythme effréné.

Cette année l'école a organisé son carnaval sur le thème du cirque. Chaque élève choisit son déguisement, ainsi que les parents et les enseignants....Mercredi matin 26 avril, l’équipe éducative, maîtresses, aides maternelles, parents et tous les enfants de l’école de l’Ecole Sources Vives ont organisé 14 ateliers pour le carnaval.

Les écoliers étaient déguisés en personnages de dessins animés. Jeux sportifs, danses, musique, pyramides, équilibre, maquillage, cerceaux, et arts plastiques pour concevoir des accessoires. Sylvie Benesteau, professeur des écoles, précisait : « Grande agitation et quantité d'enfants déguisés à l’école ce matin, et pour cause, Monsieur Carnaval paré de mille couleurs dans les différents ateliers. Se côtoyaient superbes princesses parées de bijoux et couronne, reine des Neiges, Superman, Pirate des Caraïbes, danseuses de flamenco … tous les héros de nos chers petits étaient là. Les classes étaient toutes mélangées des maternelles aux CM. Le but est de s’intéresser au plus petit sous toutes les formes en l’aidant, en le prenant sous sa responsabilité, en partageant des moments de la vie de l’école… Une projection du film Charlot avec les animaux du cirque prolongeait la matinée ».

Le thème du cirque va se poursuivre d’ici la fin de l’année avec une sortie au cirque Médrano à Chemillé début juin pour toute l’école et la kermesse le 10 juin sur le thème du cirque. Voilà une année riche et bien remplie à l’école Sources Vives !