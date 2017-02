Andrezé Cent personnes sur le second après-midi « jeux » de Familles rurales

0

A l’initiative de Vanessa Richard, secrétaire de Familles Rurales, dimanche 5 février de 14 h 30 à 17 h 30, un second temps de divertissement a été mis en place.

Monique Papain, Ludothécaire déclarait : « L'objectif de cet après-midi est de faire reconnaître le jeu comme une activité essentielle pour le développement de l'enfant à l’adulte, outil d'apprentissage, de transmission de savoirs et d'éducation pour tous, expression culturelle favorisant les rencontres interculturelles et intergénérationnelles, créateur de lien social et de communication, occupation de loisir et source de plaisir. Les maîtres mots des animations sont : développer, partager, imaginer, inventer, stimuler, faciliter, préserver et favoriser »

La participation à la fête du jeu était gratuite et fut une réussite.

Cet après-midi a permis de rassembler et de faire se rencontrer des personnes d'âges et de cultures différentes dans la salle du Prieuré. Lud’Anim, son partenaire, et Familles Rurales faisaient la promotion du jeu sous toutes ses formes avec plus de 100 jeux traditionnels, surdimensionnées, jeux en bois, jeux vidéo, jeux en réseau, jeux d’adresse, jeux de sociétés, jeux logique et stratégiques etc.…

L’expérience se renouvellera une troisième fois l’an prochain !

Contact : Monique Papain, ludothécaire, 06 70 16 00 12 lud-anim.moniquepapain@orange.fr