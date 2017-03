Amical: France-Espagne, "un parfum particulier" assure Deschamps

0

Un match France-Espagne, même amical comme mardi au Stade de France (21h00), a toujours "un parfum particulier", estime le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps.

Q: Est-ce un match amical comme les autres?

R: "Non, c'est un match de prestige. C'est un pays frontalier, et comme contre l'Italie, l'Angleterre, il y a un parfum particulier. On se rencontre souvent, c'est une très belle affiche, en espérant qu'il y ait un très beau spectacle, surtout de notre côté" (sourire).

Q: Est-ce l'occasion de se tester?

R: "L'Espagne, même si elle a une nouvelle génération, reste une référence en expression collective, avec sa philosophie basée sur la possession. Ce sera un test. Il y aura une analyse après le match, sans se projeter des mois dans l'avenir. Ce n'est pas du tout le même style de match que samedi (contre le Luxembourg en qualifications au Mondial-2018, 3-1, ndlr). C'est bien d'avoir de l'adversité, quitte à souffrir, à être en difficulté, c'est plus intéressant de jouer des matches contre un adversaire comme l'Espagne. Le danger est là, forcément".

Q: Progresse-t-on plus contre les grosses équipes?

R: "On a cinq doubles rendez-vous dans l'année. On n'a pas énormément de temps, ça faisait quatre mois et demi qu'on ne s'était pas retrouvés. Il y a les matches de qualification, chacun peut choisir un adversaire pour les amicaux. Il vaut mieux jouer de grandes nations pour le spectacle, la presse, le public, ce sont des affiches, il y a un côté excitant plus important".

Q: Les échéances à venir peuvent-elles influencer vos choix?

R: "Je peux les tenir en considération. Il y a des matches ce week-end, j'ai été entraîneur de club, je sais ce que c'est. Je ne vais pas prendre de risque. Mais j'ai envie de faire des choses cohérentes par rapport à notre idée directrice. Et (le sélectionneur espagnol Julen) Lopetegui a les mêmes considérations que moi".

Q: Vos joueurs seront-ils prêts physiquement?

R: "Oui, on sera prêts. L'Espagne a joué un jour avant nous (vendredi contre Israël en qualifications au Mondial-2018, 4-1, ndlr). On a eu quelques petits soucis durant et après le match. On a eu moins de temps de récupération; en phase finale c'est quelque chose d'embêtant, là ça peut l'être, mais il n'y a quand même pas la même incidence".

