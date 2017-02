Allonnes La déviation de la RD 10 verra le jour en janvier 2019

0

La déviation d'Allonnes est sur les rails. Pour de bon cette fois après plus de 15 ans d'études. Sur 3,7 km et pour 3,4 millions d'euros, le chantier doit démarrer cet été entre juin et juillet et déboucher sur une mise en service début 2019. Un nouveau giratoire sera aménagé à l'ouest de la commune. Le chantier doit permettre de soulager la traversée du bourg qui voit passer sur la RD 10 près de 4 9000 véhicules par jour dont 8 % de poids lourds qui seront contraints d'emprunter le contournement. Deux tiers du trafic devrait être ainsi détourné du centre bourg qui fera l'objet d'un réamanégement.

D'autres aménagements en Saumurois

Dans le même souci d'améliorer les infrastructures routières saumuroises, un chantier de 10 millions d'euros doit s'étendre de 2018 à 2020 sur le contournement de Saumur avec au moins trois ouvrages d'art d'importance à réaliser. Il s'agit de finir la desserte en deux fois deux voies depuis l'autoroute A 85 (la Ronde) jusqu'à Distré.

Au-delà, sur la quatre voies en direction de Doué-la-Fontaine, il s'agira d'achever au plus vite la connexion manquante entre la sortie de Saumur et Les Ulmes sur une portion de 4 km actuellement à deux voies mais en ligne droite et sans ouvrage d'art à envisager. L'objectif, au sein de la nouvelle Agglo, est de maintenir le lien prioritaire entre Saumur et le Douessin tenté de regarder toujours davantage vers Angers d'abord et Cholet ensuite avec des travaux à venir sur l'axe Coron - Vihiers.