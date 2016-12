Allemagne: 54.000 personnes évacuées pour Noël à cause d'une bombe de la 2e Guerre

0

La découverte à Augsbourg (sud de l'Allemagne) d'une bombe datant de la 2e Guerre mondiale a entraîné l'évacuation temporaire de 54.000 personnes le jour de Noël, soit la plus importante opération de ce type dans le pays depuis 1945.

Le désamorçage de l'engin s'est achevé en début de soirée et les mesures d'évacuation ont été "suspendues" dans la foulée, a annoncé la municipalité sur Twitter dans plusieurs langues (allemand bien sûr, mais aussi turc, anglais et italien).

Cette évacuation hors normes, qui a mobilisé environ 900 policiers, avait débuté onze heures plus tôt, dans la matinée.

Deux spécialistes du déminage sont restés seuls dans le secteur protégé. Un mur de sacs de sable avait été érigé autour de la bombe, au cas où!

L'impressionnante bombe britannique de 1,8 tonne, de deux mètres environ de long, avait été mise au jour le 20 décembre sur un chantier dans le centre de cette ville bavaroise, au nord-ouest de Munich. Les autorités avaient alors délimité un secteur de sécurité de 1.500 mètres autour de la découverte, une zone qui devait être entièrement évacuée le temps du désamorçage.

"L'atmosphère dans la ville est fantomatique. Personne dans les rues, pas un visage derrière les fenêtres", a commenté la ville dans l'après-midi sur son site internet, un temps inaccessible du fait d'un trop grand nombre de connexions.

L'opération n'a pu débuter qu'à 14H00 GMT en raison d'un nombre plus important que prévu de personnes alitées ou handicapées à évacuer, dans un secteur qui compte de nombreuses maisons de retraite et centres de soins, a expliqué le maire, Kurt Gribl, qui avait demandé sur Twitter aux "personnes concernées" de quitter le secteur, "si possible par leurs propres moyens".

Avant la désamorçage, les autorités chargées de la sécurité ont bien pris soin de vérifier maison par maison qu'elles étaient bien vides.

- 3.000 bombes non explosées à Berlin -

Le maire avait également appelé "chacun à vérifier que ses proches, parents ou amis avaient trouvé à se loger en dehors de la zone" de sécurité. "Faites attention les uns aux autres", avait ajouté le maire de cette ville de 290.000 habitants.

Des abris d'urgence dans des écoles ou des gymnases avaient été mis en place pour les personnes, notamment âgées, n'ayant pu trouver à se loger chez des proches ou des amis. Selon l'agence allemande DPA, les autorités avaient mobilisé une centaine de bus et tramways pour prendre en charge les riverains.

Selon la mairie, l'ambiance dans les abris était "détendue", beaucoup de personnes ayant pris leurs dispositions dès la veille au soir. Interrogée par DPA, Gabriele Behrend, retraitée de 70 ans, s'est étonnée de trouver si peu de gens dans son abri: "J'imaginais que ce serait plus plein que ça", a-t-elle confié, un peu déçue.

Interrogé sur la chaîne d'information n24, un porte-parole de la ville avait reconnu que la situation était inhabituelle pour un 25 décembre. "L'évacuation pendant un jour ouvrable aurait été plus difficile (...) Pendant un jour férié, il y a moins de circulation", s'est justifiée la ville sur son site internet.

Plus de 70 ans après la fin de la guerre, le sous-sol allemand est toujours truffé de bombes non explosées, vestiges des intenses campagnes de bombardements alliés sur l'Allemagne nazie, qui refont régulièrement surface, notamment à l'occasion de chantiers de construction. Les autorités estiment ainsi à quelque 3.000 le nombre de bombes dans le sous-sol de Berlin.

Jusqu'à présent, la plus importance évacuation d'après-guerre en Allemagne en raison du désamorçage d'une bombe non explosée avait eu lieu en décembre 2011 à Coblence (ouest): 45.000 personnes avaient alors dû quitter provisoirement leurs logements.