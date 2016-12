All Star Game: la sélection étrangère prive les "Frenchies" du 4 à la suite

0

Après trois succès de rang, la sélection française, sans grande tête d'affiche, s'est inclinée dans les dernières secondes contre celle des meilleurs étrangers de Pro A (130-129), jeudi soir lors du traditionnel et toujours aussi spectaculaire All Star Game, dans un Paris-Bercy à guichets fermés.

Les tricolores n'ont pas été loin de remporter une 4e victoire d'affilée dans ce match de gala, ne s'inclinant que dans les derniers instants d'une rencontre à rebondissements qui a tenu en haleine les spectateurs durant plus de deux heures et demi.

"Tout le monde a très bien joué dans l'équipe pour aller chercher la victoire, on savait que cela faisait quatre ans qu'on n'avait pas gagné et cela était dans nos têtes" a déclaré le meneur remplaçant de la sélection étrangère John Roberson (Chalon-sur-Saône) élu MVP de la rencontre avec 17 points en 18 minutes, mais aussi finaliste du concours de tirs à trois points.

Dans une salle comble, la grande fête du basket tricolore était même lancée bien avant le coup d'envoi du match des All Star, lorsque l'Allemand Heiko Schaffartzik battait le record historique du concours de tirs à trois points dès les qualifications, alignant un somptueux 27 points sur 33 possibles, dont un shoot marqué depuis le milieu du terrain ! De quoi préparer au mieux les 15.802 spectateurs en vue de l'électrique opposition qui s’annonçait.

Spectacle, suspense, fulgurances… Le choc a tenu ses promesses, et le public a su apprécier le talent d’une sélection française rajeunie, qui a presque réussi à faire oublier les habituelles têtes d'affiche laissées de côté pour cette édition 2016. A coups de dunks ravageurs et de "alley oops" bien sentis, les Bleus ont d'ailleurs pris l’avantage au terme du premier quart-temps (34-32).

Mais sous l'impulsion de Roberson, auteur de 12 points en 6 petites minutes de présence lors du deuxième quart, les tricolores sont passés derrière à la mi-temps (69-71), malgré 15 points du Manceau Wilfried Yeguete dans la première moitié du match. A trois minutes de la fin du troisième quart-temps, c'était même un retard de 10 points qu'accusaient les Français.

- Un money time à suspense -

Pourtant, les Bleus ont trouvé les ressources pour recoller à 125-124 à deux minutes du terme, mais sans parvenir à égaliser. A six longueurs à l'entame de la dernière minute, les partenaires de Vincent Poirier (19 points) ont failli renverser la marque grâce aux trois points de Nicolas Lang, puis en exploitant un ballon perdu par leurs adversaires dans les toutes dernières secondes. Mais cela n'a pas suffi pour arracher une prolongation qui aurait ravi la foule, qui n'aurait pas rechigné à voir cette longue soirée se prolonger.

Un "match des étoiles" rythmé par les jeux de sons et lumières et autres distributions de cadeaux au public, ainsi que les habituelles prestations de hip-hop, et même la présence des danseuses officielles de l’équipe NBA des Brooklyn Nets. Sans oublier le traditionnel shoot à 100.000 euros, pris depuis le milieu du terrain par un fan choisi au hasard dans la foule, qui aurait presque été la plus grande attraction de la soirée sans l’inimitable concours de dunks, qui a de nouveau fait chavirer le nouveau Bercy, qui accueillait l’événement pour la 2e fois depuis les travaux.

Mesuré par un sonomètre, le niveau des applaudissements du public a fait office de juge de paix pour déclarer vainqueur du concours un autre Chalonnais, Jérémy Nzeulie, repêché au dernier moment après le forfait de dernière minute de Bandja Sy.

Dans le concours des meneurs, un parcours de rapidité alliant dribbles, passes et tirs techniques, le tenant du titre Benjamin Sene (22 ans, Nancy) s’est imposé à l’arrachée contre la pépite strasbourgeoise de 18 ans Frank Ntilikina, tout récent MVP de l’Euro moins de 18 ans, promis à un grand avenir.

Et pour le prix du meilleur "sniper" de Pro A, celui des tirs à trois points, le métronome allemand Heiko Schaffartzik (Nanterre), nouveau recordman du concours, a lui aussi été intouchable pour conserver son titre.