Ce samedi, vers 17 heures, une quinzaine de pompiers de Niort sont intervenus rue des Tournesols, à Aiffres. La toiture d’un pavillon, recouverte de panneaux photovoltaïques, a pris feu. Les occupants, un couple et son enfant, n’étaient pas présents au moment des faits et n’ont donc pas été incommodés.

Les pompiers ont pu vider une partie de l’habitation, et éviter que l’incendie se propage aux maisons mitoyennes.

La famille sera relogée.