Afghanistan: attaque en cours contre l'hôpital militaire à Kaboul

Une attaque était en cours mercredi matin contre le principal hôpital militaire d'Afghanistan à Kaboul, qui compte 400 lits, ont annoncé des sources officielles à l'AFP, précisant que plusieurs assaillants étaient toujours retranchés à l'intérieur.

"L'hôpital Sardar Daud Khan est attaqué, nous savons que plusieurs assaillants sont entrés à l'intérieur", a déclaré le porte-parole du ministère de la Défense, le général Daulat Waziri.

Plusieurs tirs ont d'abord retenti, suivis d'une explosion autour de 09h10 heure locale (04h40 GMT) a constaté l'AFP.

"Un kamizake a déclenché sa charge devant l'hôpital militaire. Plusieurs assaillants sont ensuite entrés à l'intérieur et s'y trouvent toujours", a indiqué à l'AFP une source de sécurité, sous couvert d'anonymat.

Sur Facebook, un médecin a exprimé sa détresse: "Les assaillants sont entrés dans l'hôpital, priez pour nous", écrit-il.

Aucun bilan n'est encore disponible.

Cette opération, qui n'a pas encore été revendiquée, intervient une semaine après une double attaque suicide le 1er mars contre deux enceintes des services de sécurité à Kaboul, police et renseignements (NDS), qui avaient fait officiellement 16 morts et plus d'une centaine de blessés.

Mardi soir, deux tirs de roquette avaient également visé un quartier proche de l'ambassade américaine à Kaboul, selon des sources ocidentales.