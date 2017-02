Affaire Fillon L'ex-assistante Jeanne Behre-Robinson face à la pression

Dans cette interview, elle revient longuement sur la pression à laquelle elle a dû faire face. Extraits :

La brigade financière : « Les inspecteurs sont venus le vendredi. ça a duré 4 heures et demie. Ils vous auditionnent, vous font relire et signer le PV et ils emmènent tout. Ça s’est bien passé, ni à charge, ni à décharge. Ils voulaient comprendre comment ça se passait, les contrats, le contexte, quel type de dossier je traitais et ils avaient une volonté d’aller au fond des choses correctement».

L'affaire : « Je ne pensais pas que ça prendrait une ampleur comme ça. Le mardi soir, les titres commencent à sortir et c’est là où le délire commence, où Europe 1 m’appelle. Je leur réponds que je n’ai pas lu le « Canard ». Là, on me lit l’article et je reconnais mes phrases, qui sont vraies et que j’ai dites, mais remises dans un contexte particulier et au service d’une théorie. Du coup ça fait très bizarre. On retrouve ses mots mais, dans le contexte, ils prennent une autre signification ».

La pression politique : « Politiquement, il n’y a eu aucune pression. C’est vraiment uniquement la presse. Il y a l’affaire de François Fillon, qui est son problème, mais, moi, j’ai le sentiment qu’on m’a nui. Là où je suis fâchée, c’est l’interprétation qui en est faite. Parce qu’on me faisait jouer un rôle qui n’était pas le mien, on me faisait passer pour celle par qui le scandale est arrivé, celle qui faisait des révélations. Je suis passée de témoin malgré moi à une espèce de témoin mis en accusation. Et ça, c’est absolument insupportable ».