Affaire Fillon L'élue angevine Jeanne Behre-Robinson a été auditionnée

0

L’adjointe au maire d’Angers, qui fut jadis assistante parlementaire de Marc Joulaud (maire de Sablé et ancien suppléant de François Fillon), a été entendue par des policiers de l’Office central de lutte contre la corruption, à Angers, vendredi dernier.

Jeanne Behre-Robinson avait répondu au journaliste du « Canard Enchaîné » qui l’interrogeait sur ses activités de collaboratrice de député qu’elle n’avait « jamais travaillé avec Pénélope Fillon » et qu’elle ne la connaissait « que comme femme de ministre ». Deux phrases qui ont largement alimenté la polémique sur les suspicions d’emploi fictif dont aurait profité l’épouse de François Fillon. Sollicitée de toutes parts, l’adjointe au maire d’Angers s’est depuis murée dans un silence prudent face à l’ampleur de la tourmente qui vise le candidat de la droite à la présidence de la République.

Pénélope et François Fillon ont été auditionnés à leur tour par la brigade financière, lundi tandis que des perquisitions étaient menées hier à l’Assemblée nationale et que "Le Canard Enchaîné" s'apprête à publier de nouvelles révélations ce mercredi.