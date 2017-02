Affaire Fillon. Jeanne Behre-Robinson et le coup de fil du Canard enchaîné

Le Canard enchaîné : « Il m’a appelé lundi 23 janvier. En fait d’entrée en matière, il m’interroge sur ma situation contractuelle quand je travaillais à Sablé. Il me dit « vous avez été collaboratrice de François Fillon à Sablé ». Je dis oui. « On voulait savoir qui payait vos salaires ». Moi, je lui réponds de manière très factuelle. J’avais deux contrats, un avec Marc Joulaud, l’autre avec Jean-Pierre Chauveau qui était sénateur de la Sarthe. Je travaillais pour ces deux élus-là, plus François Fillon. Parce que, de toute façon, le territoire c’est François Fillon. Et les demandes, elles arrivaient chez lui. Et puis, quand un député devient ministre, le suppléant passe député mais les gens continuent à s’adresser au ministre. Quand vous avez quelqu’un qui est très ancré comme ça, ça reste la référence ».

