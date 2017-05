Doué-la-Fontaine 85 participants au stage proposé par le RCD Football

0

La première semaine des vacances de pâques, du 10 au 14 avril, le RCD Football organisait son traditionnel stage ouvert aux licenciés des équipes U9 à U15 à la salle Chatenay le matin et au stade Marcel Habert de Doué la Fontaine l'après-midi.

Les plus de 85 participants ont été encadrés par une dizaine de bénévoles « que je remercie bien évidemment » mentionne Grégory Mercier, responsable école de football. De multiples activités ont permis d'approcher la pratique du football dans des conditions différentes : du cécifoot (football aveugle), le ouf football (jeu avec plusieurs sortes de ballons), tournoi de FIFA sur console, tournoi de baby-foot, bubble bump (football dans les bulles gonflables), football siamois (attaché par les mains et les pieds) et city stade. « L'objectif était de faire découvrir diverses activités qui s'articulent autour du football. Il y avait une réelle convivialité entre les différentes catégories ».

À savoir, prochainement aura lieu la journée départementale U7 et la journée nationale U9 le samedi 10 juin, la journée Foot Océane U9 le samedi 3 juin, le tournoi de L'île de Ré U11 – U13 le samedi 3 et le dimanche 4 juin et la journée familiale de football à Doué la Fontaine au cours du mois de juin.