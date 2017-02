Doué-la-Fontaine 70 jeunes au stage multisports du RCD Football

0

Du lundi 13 au mercredi 15 février, 70 jeunes de U7 à U13 ont participé au stage de vacances organisé par le racing club douessin football à la salle René Drann de Doué la Fontaine.

De 8 h à 17 h avec pique-nique le midi et goûter pour clôturer ces journées, les enfants étaient accueillis par les éducateurs bénévoles. Au programme, plusieurs activités tels que jeux de combat, mini-basket, mini-handball, tchoukball, football américain et base-ball. L'objectif premier étant la découverte et voir les enfants dans d'autres conditions. Le mercredi matin, un déplacement sur Angers était organisé pour initier les jeunes au laser game. Le mardi même, au stade de Doué la Fontaine se déroulait une prédétection U13 des meilleurs joueurs de chaque club organisée par le district du Maine et Loire.

À savoir, vendredi 24 février à 15 h au stade de Doué la Fontaine, aura lieu le match FC Tours contre FC Nantes U14, de jeunes qui aspirent être professionnels. À cette occasion, le RCD football souhaiterait obtenir l'accord pour visiter le centre de formation de Nantes pour les jeunes, prochainement.