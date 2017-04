Doué Cinq judokas qualifiés au championnat régional

0

Le week-end du 25 et 26 mars à Angers, neuf judokas du Racing club douessin ont participé au championnat départemental benjamins et minimes.

Chloé Sadouet, minime en -63 kg a remporté deux combats sur trois et a terminé troisième. Anthony Chevrotin, minime en -66 kg a perdu tous ses combats et ne s'est pas classé. Quant aux benjamin(e)s, Éline Le Tennier, en -36 kg a gagné deux combats et s'est classée troisième sur dix combattantes. Matéo Guerry, en -27 kg a également fini troisième sur dix combattants. Lucas Sadouet, en -30 kg a terminé cinquième sur douze. Thibaut Vitré, en -34 kg ne s'est pas classé. Tangui Ropars, en -38 kg est monté sur la troisième marche du podium face à 23 combattants. Pierre Le Neillon, en -46 kg a pris la septième place sur dix-neuf combattants. Enfin, Basile Gauthier, en -50 kg a terminé troisième sur neuf combattants.

Parmi eux, Chloé Sadouet, Éline Le Tennier, Basile Gauthier, Tangui Ropars et Matéo Guerry se sont qualifiés pour le championnat régional qui aura lieu le 29 et 30 avril à Angers.

