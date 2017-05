Saumur Adeline Barillet excelle au lancer de marteau (43,47 m.)

0

Dimanche 7 mai, au stade L'île-d'Offard de Saumur, avait lieu le premier tour des interclubs d'athlétisme. Avec un total de 46 931 points et devancé par l'Entente des Mauges avec 47 877 points, le CAPS s'est classé neuvième sur l'ensemble du site centre Pays de la Loire et second sur la journée.

Parmi les athlètes, une bonne participation des membres du RCD Athlétisme avec Justine Launay, qui a terminé septième et a battu son record au triple saut avec 9,61 mètres et a lancé le disque à 20 mètres ; Nathan Augereau a fait 6,11 mètres en saut en longueur et a pris la deuxième place du concours ; Amalric Polleau a franchi les 1,60 mètre en saut en hauteur. Enfin, Adeline Barillet, inscrite pour le concours du lancer de marteau a de nouveau battu son record. Son objectif est d'améliorer sa marque à chaque compétition. Après avoir réalisé un record à 41,85 mètres récemment, elle a dès son premier jet atteint les 43,47 mètres. Il s'agit du record du CAPS.

Le dimanche 21 mai, le CAPS et ses athlètes douessins disputeront le second tour des interclubs pour maintenir sa place en N2.

